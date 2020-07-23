Операцию проводили молодому человеку, которому исполнилось 18 лет. Материал об этом опубликовали РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Кардиоцентра. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестанском кардиоцентре провели уникальную операцию на зеркально расположенном сердце
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 15:07
В Дагестанском центре кардиологии и сердечнососудистой хирургии провели сложнейшую операцию на сердце при зеркальном расположении внутренних органов.
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