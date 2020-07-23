Ведомство предложило строительным компаниям и владельцам недвижимости, которые хотят продать свою квартиру в Махачкале, участвовать в аукционах по приобретению жилья. Максимальная стоимость муниципального контракта равна 1 444 047 рублям, цена 1 квадратного метра составляет 43 759 рублей, общей площадью не менее 33 квадратных метров. Необходимо, чтобы жильё было готово к заселению.
По любым интересующим вопросам можно позвонить по телефонам: 8989-470-48-80 (Нурижат Омарова), 8928-059-61-11 (Джафар Магомедов).