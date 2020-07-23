ЗАМАНА - 40 квартир приобретёт администрация Махачкалы для детей-сирот

40 квартир приобретёт администрация Махачкалы для детей-сирот

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23 июля, 2020. Четверг 14:02
40 квартир приобретёт администрация Махачкалы для детей-сирот

Мэрия дагестанской столицы планирует приобрести в 2020 году 40 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

40 квартир приобретёт администрация Махачкалы для детей-сирот
Общество

Ведомство предложило строительным компаниям и владельцам недвижимости, которые хотят продать свою квартиру в Махачкале, участвовать в аукционах по приобретению жилья. Максимальная стоимость муниципального контракта равна 1 444 047 рублям, цена 1 квадратного метра составляет 43 759 рублей, общей площадью не менее 33 квадратных метров. Необходимо, чтобы жильё было готово к заселению.

По любым интересующим вопросам можно позвонить по телефонам: 8989-470-48-80 (Нурижат Омарова), 8928-059-61-11 (Джафар Магомедов).

 

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