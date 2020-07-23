ЗАМАНА - Предприниматели Дагестана начали получать первые льготные микрозаймы в рамках антикризисных мер поддержки

Предприниматели Дагестана начали получать первые льготные микрозаймы в рамках антикризисных мер поддержки

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23 июля, 2020. Четверг 10:59
Предприниматели Дагестана начали получать первые льготные микрозаймы в рамках антикризисных мер поддержки

Микрофинансовая организация «Даглизингфонд» выдала 4 первых льготных микрозайма субъектам МСП по программе «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП».

Предприниматели Дагестана начали получать первые льготные микрозаймы в рамках антикризисных мер поддержки
Общество

Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте Минэкомразвития Дагестана в Instagram.

 

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