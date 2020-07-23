Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте Минэкомразвития Дагестана в Instagram.
Предприниматели Дагестана начали получать первые льготные микрозаймы в рамках антикризисных мер поддержки
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 10:59
Микрофинансовая организация «Даглизингфонд» выдала 4 первых льготных микрозайма субъектам МСП по программе «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП».
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