При регистрации имени, пару пыталась отговорить женщина, работающая в местных органах. По ее словам, их сын не сможет найти с таким именем работу, его не захотят учить учителя. Супруги же стояли на своем, заявляя, что имя Люцифер на греческом языке означает "несущий свет". Чиновница все-таки зарегистрировала имя, но всем своим видом показывала отвращение.
Семейная пара назвала сына Люцифером
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 09:08
Семейная пара из Новой Зеландии решила назвать сына Люцифером, пишет "Лента.ру".
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