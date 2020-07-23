Семейная пара назвала сына Люцифером

При регистрации имени, пару пыталась отговорить женщина, работающая в местных органах. По ее словам, их сын не сможет найти с таким именем работу, его не захотят учить учителя. Супруги же стояли на своем, заявляя, что имя Люцифер на греческом языке означает "несущий свет". Чиновница все-таки зарегистрировала имя, но всем своим видом показывала отвращение.