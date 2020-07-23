Победителям и призерам были вручены грамоты лесного ведомства и ценные подарки. Родители победителей выразили благодарность организаторам конкурса за оказанный прием и чествование призеров. Подробнее можно прочитать тут.
Детей-победителей конкурса рисунков «Роль леса в годы Великой Отечественной войны» определили в Дагестане
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 09:03
В Комитете по лесному хозяйству РД прошло торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса детских рисунков «Роль леса в годы Великой Отечественной войны», пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ведомства.