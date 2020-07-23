Ракета-носитель «Чанчжэн-5», на которой был зонд, взлетела с космодрома Вэньчан на юге Китая. Сообщают, что «Тяньвэнь-1» весит примерно 5 тонн.
Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 08:54
Китай отправил в космос свой первый зонд для исследования красной планеты «Тяньвэнь-1», пишет "Лента.ру".
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