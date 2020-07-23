В РФ за прошедшие сутки обнаружено 5862 заражений. В общем в России болело 789 190 человек. Из них больше 572 тысяч пациентов вылечились, 12 745 пациентов умерли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 08:51
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 23 июля достигло 15,2 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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