ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля

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23 июля, 2020. Четверг 08:51
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 23 июля достигло 15,2 миллиона человек, пишет "Лента.ру". 

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля
Общество

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 5862 заражений. В общем в России болело 789 190 человек. Из них больше 572 тысяч пациентов вылечились, 12 745 пациентов умерли.

 

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