Нурмагомедов высказался об умершем отце

Боец написал, что ему не будет хватать отца, который также был для него учителем и другом. Хабиб напомнил о том, что отец научил его почти всему из того, что он умеет. Нурмагомедов также выразил надежду, что при жизни отец им гордился.