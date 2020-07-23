Боец написал, что ему не будет хватать отца, который также был для него учителем и другом. Хабиб напомнил о том, что отец научил его почти всему из того, что он умеет. Нурмагомедов также выразил надежду, что при жизни отец им гордился.
Нурмагомедов высказался об умершем отце
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 08:48
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об утрате отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Такой пост боец выложил в своем Instagram.
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