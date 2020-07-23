У всех скончавшихся была выявлена пневмония и получен положительный результат тестов на наличие коронавируса. Таким образом количество скончавшихся человек с коронавирусом в Москве достигло 4364 человека.
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 01:00
Еще 14 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал оперативного штаба столицы.
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