Более 4 тысяч заявок подано на участие в форуме «Машук 2020»

Завершилась регистрация участников Северо-Кавказского молодёжного онлайн-форума «Машук 2020». За три недели в общей сложности подали 4 534 заявки на 3 000 мест на форуме.

Наиболее популярной оказалась I смена «Глобальные вызовы», на участие в ней подали 1688 заявок.

Основное количество заявок поступило от молодёжи Ставропольского края (1155 заявок), на втором месте по числу заявок – Дагестан (583), далее идут Кабардино-Балкарская Республика (500) и Чеченская Республика (484).

Как отметили организаторы форума, аудитория «Машука» не ограничится 3000 участниками: все желающие в любой точке мира смогут посмотреть церемонии открытия и закрытия, большинство мероприятий и встреч в онлайн-формате.