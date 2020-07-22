Наиболее популярной оказалась I смена «Глобальные вызовы», на участие в ней подали 1688 заявок.
Основное количество заявок поступило от молодёжи Ставропольского края (1155 заявок), на втором месте по числу заявок – Дагестан (583), далее идут Кабардино-Балкарская Республика (500) и Чеченская Республика (484).
Как отметили организаторы форума, аудитория «Машука» не ограничится 3000 участниками: все желающие в любой точке мира смогут посмотреть церемонии открытия и закрытия, большинство мероприятий и встреч в онлайн-формате.