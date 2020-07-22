Мурашко отметил, что регистрационное удостоверение российская вакцина от коронавируса может получить уже в начале следующего месяца. Подробнее можно прочитать тут.
Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 16:12
Российская вакцина от коронавируса по результатам клинических испытаний показала свою эффективность и безопасность. Об этом сообщил министр министерства здравоохранения Михаил Мурашко, пишет "Лента.ру".
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