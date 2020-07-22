Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19

Автор Мадина

Российская вакцина от коронавируса по результатам клинических испытаний показала свою эффективность и безопасность. Об этом сообщил министр министерства здравоохранения Михаил Мурашко, пишет "Лента.ру".