ЗАМАНА - Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами

Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами

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22 июля, 2020. Среда 15:56
Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами

Развивать образование в удаленном формате в РФ нужно, но эта идея не означает отказа от привычных форм обучения, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Лента.ру".

Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами
Общество

По словам Мишустина, компьютер не может заменить живое общение педагога и ученика. Премьер считает, что образование должно умело использовать цифровые технологии, дабы улучшать процесс обучения.

 

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