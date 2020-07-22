По словам Мишустина, компьютер не может заменить живое общение педагога и ученика. Премьер считает, что образование должно умело использовать цифровые технологии, дабы улучшать процесс обучения.
Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 15:56
Развивать образование в удаленном формате в РФ нужно, но эта идея не означает отказа от привычных форм обучения, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Лента.ру".
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