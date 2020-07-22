ДГТУ внесен в реестр «100 лучших образовательных организаций»
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 14:14
По итогам проведенного мониторинга и независимой экспертной оценки ДГТУ включен в реестр «100 лучших образовательных организаций», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.
Согласно мониторингу, который был проведен уполномоченными органами, ДГТУ соответствует всем требованиям международных правил и законодательства РФ по качеству и надежности образования, получаемого студентами. Подробнее можно прочитать тут.
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