Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 12:41
Вчера, 21 июля, в Минсельхозпроде РД обговорили тему развития агросектора Каякентского и Дербентского районов, а также выполнение поручений премьер-министра РД Артема Здунова по проблемам и перспективам развития тепличного овощеводства, пишет РИА "Дагестан".
Собрание было проведено под руководством председателя главы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагира Гусейнова. Была обсуждена тема рационального использования сельхозугодий, принятия мер по изъятию земель у небрежных фермеров и передаче желающим ею заниматься. Подробнее можно прочитать тут.
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- Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана