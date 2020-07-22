ЗАМАНА - Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

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22 июля, 2020. Среда 12:41
Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Вчера, 21 июля, в Минсельхозпроде РД обговорили тему развития агросектора Каякентского и Дербентского районов, а также выполнение поручений премьер-министра РД Артема Здунова по проблемам и перспективам развития тепличного овощеводства, пишет РИА "Дагестан".

Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана
Общество

Собрание было проведено под руководством председателя главы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагира Гусейнова. Была обсуждена тема рационального использования сельхозугодий, принятия мер по изъятию земель у небрежных фермеров и передаче желающим ею заниматься.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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