ЗАМАНА - Джалалутдин Алирзаев: "Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь"

Джалалутдин Алирзаев: "Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь"

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22 июля, 2020. Среда 12:35
Джалалутдин Алирзаев: &quot;Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь&quot;

Исполняющий обязанности руководителя Дагестанских Огней поведал в интервью РИА "Дагестан" о проблемах, которые возникают в его работе.

Джалалутдин Алирзаев: "Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь"
Общество

На данный момент обязанности руководителя Дагестанских Огней временно исполняет Джалалутдин Алирзаев – в прошлом экс-вице-мэр Дербента. Он рассказал «РИА Дагестан» о тех сложностях, которые возникают у него в работе, о том, что ждет в будущем и о своих планах по улучшению города.  Подробнее можно прочитать интервью тут.

 

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