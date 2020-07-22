Джалалутдин Алирзаев: "Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь"

На данный момент обязанности руководителя Дагестанских Огней временно исполняет Джалалутдин Алирзаев – в прошлом экс-вице-мэр Дербента. Он рассказал «РИА Дагестан» о тех сложностях, которые возникают у него в работе, о том, что ждет в будущем и о своих планах по улучшению города. Подробнее можно прочитать интервью тут.