В Акушинском районе отремонтируют три школы по программе «100 школ»

Как подчеркнули в пресс-службе администрации района, объявлены электронные аукционы. Заявки можно подать до 30-31 июля, после того, как определят победителей, с ними заключат контракты на выполнение работ.

Предполагается заменить кровлю зданий, а в Бургимакмахинской школе построят пристройку для классных помещений и сделают внутренний ремонт. Для этого выделили примерно 10 миллионов рублей, из которых 5 млн средства регионального бюджета, почти 2 млн – районного бюджета, оставшуюся сумму привлекут за счёт меценатов.