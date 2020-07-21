ЗАМАНА - Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»

Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»

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21 июля, 2020. Вторник 18:34
Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»

«Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно продемонстрировала коронавирусная эпидемия», – подчеркнула участница президиума Регионального политического совета «Единой России», председатель Кировского районного собрания Махачкалы Эльмира Абиева, комментируя проект федерального закона о регулировании дистанционной и удаленной работы, принятой Госдумой в первом чтении, пишет РИА "Дагестан".

Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»
Общество

Такой документ в регионе уже обговаривался активом дагестанского отделения партии с привлечением специалистов, представителей органов исполнительной власти, профессиональных союзов и общественников. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

 

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