«Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно продемонстрировала коронавирусная эпидемия», – подчеркнула участница президиума Регионального политического совета «Единой России», председатель Кировского районного собрания Махачкалы Эльмира Абиева, комментируя проект федерального закона о регулировании дистанционной и удаленной работы, принятой Госдумой в первом чтении, пишет РИА "Дагестан".

Такой документ в регионе уже обговаривался активом дагестанского отделения партии с привлечением специалистов, представителей органов исполнительной власти, профессиональных союзов и общественников. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.