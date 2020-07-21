Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»
- Автор Мадина
- 21 июля, 2020. Вторник 18:34
«Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно продемонстрировала коронавирусная эпидемия», – подчеркнула участница президиума Регионального политического совета «Единой России», председатель Кировского районного собрания Махачкалы Эльмира Абиева, комментируя проект федерального закона о регулировании дистанционной и удаленной работы, принятой Госдумой в первом чтении, пишет РИА "Дагестан".
Такой документ в регионе уже обговаривался активом дагестанского отделения партии с привлечением специалистов, представителей органов исполнительной власти, профессиональных союзов и общественников. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Последнее от Мадина
- Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»
- Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина
- Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина
- В администрации Каспийска обсудили ход исполнения контрактов на поставку контейнерных баков для ТКО
- В администрации Каспийска обсудили ход исполнения контрактов на поставку контейнерных баков для ТКО