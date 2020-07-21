В собрании также участвовали представители подрядных компаний, задействованных в реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «город Каспийск» на 2019-2024 годы». На заседании была обговорена тема исполнения контрактов, которые были заключены в рамках данной программы. Подробнее можно прочитать тут.
В администрации Каспийска обсудили ход исполнения контрактов на поставку контейнерных баков для ТКО
- Автор Мадина
- 21 июля, 2020. Вторник 18:19
В администрации Каспийска обговорили процесс исполнения контрактов на поставку контейнерных баков для твердых коммунальных отходов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу УФСИН РФ по РД.
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