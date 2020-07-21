ЗАМАНА - Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России

Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России

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21 июля, 2020. Вторник 18:05
Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России

Выпускникам ДГМУ вручили Благодарственные письма от министерства образования и науки РФ и Союза ректоров России, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу университета.

Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России
Общество

Официальное награждение прошло 20 июля. Вручение было проведено проректором по учебной работе Джамиля Омарова. Подробнее можно прочитать тут.

 

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