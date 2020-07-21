Выпускникам ДГМУ вручили Благодарственные письма от министерства образования и науки РФ и Союза ректоров России, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу университета.
Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России
- Автор Мадина
- 21 июля, 2020. Вторник 18:05
Официальное награждение прошло 20 июля. Вручение было проведено проректором по учебной работе Джамиля Омарова. Подробнее можно прочитать тут.
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