ЗАМАНА - УЖКХ Каспийска нарушило закон при аукционе по отлову и содержанию бродячих собак

УЖКХ Каспийска нарушило закон при аукционе по отлову и содержанию бродячих собак

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21 июля, 2020. Вторник 18:01
УЖКХ Каспийска нарушило закон при аукционе по отлову и содержанию бродячих собак

УФАС РФ по Дагестану обнаружило нарушения закона «О контрактной системе…» при организации аукциона управлением ЖКХ Каспийска по отлову и содержанию бродячих собак, пишет "РИА Дагестан".

УЖКХ Каспийска нарушило закон при аукционе по отлову и содержанию бродячих собак
Общество

Сообщают, что в антимонопольную службу Дагестана пришла жалоба от заинтересованного человека, который заявил о несоответствии аукционной документации требованиям закона «О контрактной системе…». 

Комиссия УФАС РФ по РД жалобу заявителя признали частично обоснованной. Было выявлено, что заказчик в нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 ФЗ «О контрактной системе…» указал в описании объекта закупки показатели, не позволяющие выявить потребность заказчика, в части списка услуг, включенных в объект закупки. Антимонопольной службой  администрации Каспийска выдано постановление об отмене проведения аукциона.

 

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