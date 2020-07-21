УЖКХ Каспийска нарушило закон при аукционе по отлову и содержанию бродячих собак

УФАС РФ по Дагестану обнаружило нарушения закона «О контрактной системе…» при организации аукциона управлением ЖКХ Каспийска по отлову и содержанию бродячих собак, пишет "РИА Дагестан".

Сообщают, что в антимонопольную службу Дагестана пришла жалоба от заинтересованного человека, который заявил о несоответствии аукционной документации требованиям закона «О контрактной системе…».

Комиссия УФАС РФ по РД жалобу заявителя признали частично обоснованной. Было выявлено, что заказчик в нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 ФЗ «О контрактной системе…» указал в описании объекта закупки показатели, не позволяющие выявить потребность заказчика, в части списка услуг, включенных в объект закупки. Антимонопольной службой администрации Каспийска выдано постановление об отмене проведения аукциона.