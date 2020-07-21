ЗАМАНА - Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Автор
21 июля, 2020. Вторник 14:35
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

К 2030 году продолжительность жизни граждан России должна составить 78 лет. Об этом упоминается в указе лидера РФ Владимира Путина, который был опубликован 21 июля на сайте Кремля.

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Общество

Согласно указу, в рамках национальной задачи «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в планах достичь стабильного роста численности населения России, уменьшить уровень бедности в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70% увеличить долю граждан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top