Согласно указу, в рамках национальной задачи «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в планах достичь стабильного роста численности населения России, уменьшить уровень бедности в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70% увеличить долю граждан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом.
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
- Автор Мадина
- 21 июля, 2020. Вторник 14:35
К 2030 году продолжительность жизни граждан России должна составить 78 лет. Об этом упоминается в указе лидера РФ Владимира Путина, который был опубликован 21 июля на сайте Кремля.
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