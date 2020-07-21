Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

К 2030 году продолжительность жизни граждан России должна составить 78 лет. Об этом упоминается в указе лидера РФ Владимира Путина, который был опубликован 21 июля на сайте Кремля.

Согласно указу, в рамках национальной задачи «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в планах достичь стабильного роста численности населения России, уменьшить уровень бедности в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70% увеличить долю граждан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом.