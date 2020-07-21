ЗАМАНА - Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

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21 июля, 2020. Вторник 14:33
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, который допускает проведение голосования на выборах и референдумах в течение 3-х дней. Об этом пишет «Интерфакс».

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Общество

За принятие такого закона проголосовали 344 депутата, против — 51. Фракция ЛДПР при голосовании во 2-м чтении не стала отдавать голос, а уже во вторник, 21 июля, они выступили за.

 

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