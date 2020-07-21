ЗАМАНА - Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

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21 июля, 2020. Вторник 14:19
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, которую создавали военные ученые-вирусологи вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. Сообщил об этом первый заместитель главы министерства обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Общество

Финальные оценки итогов испытаний нашими сотрудниками и учеными Национального исследовательского центра уже готовы. "Все без исключения волонтеры, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя хорошо», — уточнил Цаликов.

 

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