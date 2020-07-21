Сергокалинский район подаст заявку на участие в конкурсе местных инициатив

Сергокалинский район подаст заявку на участие в конкурсе местных инициатив. Как проинформировал глава муниципалитета Магомед Омаров, район планирует участвовать в конкурсе местных инициатив. Для этого уже готовятся заявка и необходимая документация для представления в Минэкономразвития РД.

В ходе этого проекта планируется полностью сделать ремонт резервуара-накопителя водопроводной сети во втором крупном после районного центра населённом пункте – селении Мюрего.

Одними из главных условий участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив - это обеспечение софинансирования проекта из бюджета МО и за счёт средств меценатов.

Следует отметить, что у Сергокалинского района уже есть положительный опыт участия в такой программе.