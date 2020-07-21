ЗАМАНА - Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии

Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии

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21 июля, 2020. Вторник 09:05
Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии

Ученые из США нашли глубоководную рыбу, которая умеет поглощать свет, оставаясь почти невидимой, пишет "МедиаПоток".

Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии
Общество

Сейчас ученые знают про 16 видов глубоководных «невидимых» рыб, живущих у берегов Калифорнии. Эти рыбы уникальны тем, что они могут отражать всего лишь 0,04% падающего на них света.

Они могут это делать из-за структуры пигментных зерен. Когда свет падает на такой камуфляж, то просто исчезает. Выяснилось, что рыбы такого вида не только поглощают свет, но и отражают его в иную сторону. Из-за этого при подсветке существа опознать ее в деталях почти не представляется возможным. Такое умение сильно увеличивает шансы на выживаемость. Хищнику, чтобы увидеть такую рыбу, нужно приблизиться к ней.

 

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взяты из открытых источников
 

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