Рыб-невидимок нашли у побережья Калифорнии

Сейчас ученые знают про 16 видов глубоководных «невидимых» рыб, живущих у берегов Калифорнии. Эти рыбы уникальны тем, что они могут отражать всего лишь 0,04% падающего на них света.

Они могут это делать из-за структуры пигментных зерен. Когда свет падает на такой камуфляж, то просто исчезает. Выяснилось, что рыбы такого вида не только поглощают свет, но и отражают его в иную сторону. Из-за этого при подсветке существа опознать ее в деталях почти не представляется возможным. Такое умение сильно увеличивает шансы на выживаемость. Хищнику, чтобы увидеть такую рыбу, нужно приблизиться к ней.