В РФ за прошедшие сутки обнаружено 5940 заражений. В общем в России выявлено 777 486 случаев заражения коронавирусом. Из них больше 553 тысяч человек вылечились, 12 427 пациентов умерли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля
- Автор Мадина
- 21 июля, 2020. Вторник 08:52
Общее количество случаев заражения коронавирусом на планете к утру 21 июля достигло 14,7 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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