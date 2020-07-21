Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом на планете к утру 21 июля достигло 14,7 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 5940 заражений. В общем в России выявлено 777 486 случаев заражения коронавирусом. Из них больше 553 тысяч человек вылечились, 12 427 пациентов умерли.