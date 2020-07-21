Глава Минобрнауки Дагестана: «Приемная кампания в колледжах вызывает массу вопросов»

В министерстве образования и науки Дагестана было проведено собрание, на котором обговорили приемные кампании колледжей на предмет коррупции, пишет "РИА Дагестан".

Уммупазиль Омарова заметила, что организация приемной кампании в колледжи вызывает много вопросов, отметив отсутствие прозрачности в организации процесса, упомянув множество жалоб в адрес ведомства и правительства Дагестана от жителей субъекта. Подробнее можно прочитать тут.