Семь дагестанских школ и образовательных центров стали площадками образовательных интенсивов «Сберкампус»

Семь образовательных центров и школ РД стали площадками для организации образовательных интенсивов проекта «Сберкампус» на период летних каникул. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

После того, как подвели итоги отбора учреждений образования для предоставления грантов на реализацию проекта победителями стали 41 организация, в частности 7 в РД.

В пресс-службе подчеркнули, что конкурс был проведён АНО «Платформа новой школы» согласно программе цифровой платформы персонализированного обучения.

Обучение согласно проекту «Сберкампус» могут пройти учащиеся 12-17 лет. Их будут «натаскивать» в работе с BigData, искусственным интеллектом, в вопросах робототехники и космических технологий. Главными методами обучения будут: «мозговой штурм», дебаты, стратегические сессии, презентация и защита проекта.

Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".