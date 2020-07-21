Школы Дагестана готовятся к новому учебному году с учетом новых санэпид правил

Автор Габи

Под руководством вице-премьера-министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой в режиме видеоконференцсвязи накануне подготовку образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году, а также реализацию в 2020 году на территории республики инициатив муниципальных образований, которые направлены на повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях. Так, говорилось о проекте «100 школ».