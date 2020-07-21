Как известно, в текущем году этот проект, который инициирован Главой республики Владимиром Васильевым, расширил свой потенциал: в 2020 году, несмотря на сложности, которые связаны с пандемией COVID-19, администрациями муниципальных районов и городских округов было представлено 144 заявки на реализацию ремонтной деятельности в школах региона с общим объёмом финансирования 376, 6 млн рублей. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
Школы Дагестана готовятся к новому учебному году с учетом новых санэпид правил
- Автор Габи
- 21 июля, 2020. Вторник 00:39
Под руководством вице-премьера-министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой в режиме видеоконференцсвязи накануне подготовку образовательных организаций к новому 2020/2021 учебному году, а также реализацию в 2020 году на территории республики инициатив муниципальных образований, которые направлены на повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях. Так, говорилось о проекте «100 школ».
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