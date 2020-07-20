ЗАМАНА - Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

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20 июля, 2020. Понедельник 19:26
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Лидер РФ Владимир Путин решил перенести акцию «Бессмертный полк» на следующий год, пишет "Лента.ру".

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Общество

Об этом президент страны объявил во время разговора с сотрудниками судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин дал обещание, что «Бессмертный полк» пройдет в следующем году «широко, мощно, по достоинству, красиво».

 

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