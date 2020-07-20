Об этом президент страны объявил во время разговора с сотрудниками судостроительного завода «Залив» в Керчи.
Путин дал обещание, что «Бессмертный полк» пройдет в следующем году «широко, мощно, по достоинству, красиво».
Лидер РФ Владимир Путин решил перенести акцию «Бессмертный полк» на следующий год, пишет "Лента.ру".
Об этом президент страны объявил во время разговора с сотрудниками судостроительного завода «Залив» в Керчи.
Путин дал обещание, что «Бессмертный полк» пройдет в следующем году «широко, мощно, по достоинству, красиво».
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