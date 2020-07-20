Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Лидер РФ Владимир Путин решил перенести акцию «Бессмертный полк» на следующий год, пишет "Лента.ру".

Об этом президент страны объявил во время разговора с сотрудниками судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин дал обещание, что «Бессмертный полк» пройдет в следующем году «широко, мощно, по достоинству, красиво».