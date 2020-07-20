Об этом пишет в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии. Такое число заражений в России не фиксировалось с апреля.
В России впервые с апреля выявили менее 6 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 19:24
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5940 случаев заражения коронавирусом, пишет "Лента.ру".
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