Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 19:21
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 248 предпенсионеров и женщин с детьми до 3 лет получат дополнительное профобразование, пишет "РИА Дагестан".
Центры занятости Дагестана уже получили 248 образовательных сертификатов. На 20 июля текущего года обучение получают 11 человек. Подробнее можно прочитать тут.
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