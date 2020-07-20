ЗАМАНА - Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

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20 июля, 2020. Понедельник 19:21
Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 248 предпенсионеров и женщин с детьми до 3 лет получат дополнительное профобразование, пишет "РИА Дагестан".

Минтруд Дагестана обучит 248 предпенсионеров и женщин с малолетними детьми
Общество

Центры занятости Дагестана уже получили 248 образовательных сертификатов. На 20 июля текущего года обучение получают 11 человек. Подробнее можно прочитать тут.

 

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