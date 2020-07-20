В церемонии вручения дипломов выпускникам Института экологии и устойчивого развития поучаствовали глава академического заслуженного ансамбля танца РД «Лезгинка» Джамбулат Магомедов и заместитель руководителя министерства по физической культуре и спорту Дагестана Гайдарбек Гайдарбеков. Подробнее можно прочитать тут.
Выпускники Института экологии ДГУ получили дипломы у подножия Нараттюбинского хребта
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 19:16
У подножия Нараттюбинского хребта прошло вручение дипломов выпускникам Института экологии и устойчивого развития ДГУ, пишет "РИА Дагестан".
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- Выпускники Института экологии ДГУ получили дипломы у подножия Нараттюбинского хребта