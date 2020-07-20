В Дагестане введён налог для самозанятых

Налогом на профессиональный доход (НПД) является специальный налоговый режим с льготными ставками 4% – в случае, когда доход получили с помощью реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав в отношении физических лиц, или 6% – когда доход получен от индивидуального предпринимателя или юридических лиц. Чтобы доход был легальным, не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Можно быть либо индивидуальным предпринимателем, либо физическим лицом. Расчёты с клиентами самозанятому необходимо осуществлять посредством мобильного приложения «Мой налог». Покупать кассовый аппарат нет необходимости, приложение само формирует чек и направляет всю нужную информацию о платеже в налоговую. Максимальный доход в статусе самозанятого не выше 2,4 млн рублей в год. Коме того, не допускается наличие наёмных сотрудников. Помимо этого, налог для самозанятых освобождает бизнесмена от уплаты обязательных взносов на пенсионное и медстрахование, отчётов и деклараций.