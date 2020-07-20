ЗАМАНА - В Дагестане введён налог для самозанятых

В Дагестане введён налог для самозанятых

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20 июля, 2020. Понедельник 16:32
В Дагестане введён налог для самозанятых

На территории РД с 1 июля функционирует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Что необходимо знать о налоге для самозанятых проинформировали в пресс-службе Министертсва экономики и территориального развития республики.

В Дагестане введён налог для самозанятых
Общество

Налогом на профессиональный доход (НПД) является специальный налоговый режим с льготными ставками 4% – в случае, когда доход получили с помощью реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав в отношении физических лиц, или 6% – когда доход получен от индивидуального предпринимателя или юридических лиц.  Чтобы доход был легальным, не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Можно быть либо индивидуальным предпринимателем, либо физическим лицом.  Расчёты с клиентами самозанятому необходимо осуществлять посредством мобильного приложения «Мой налог». Покупать кассовый аппарат нет необходимости, приложение само формирует чек и направляет всю нужную информацию о платеже в налоговую.  Максимальный доход в статусе самозанятого не выше 2,4 млн рублей в год. Коме того, не допускается наличие наёмных сотрудников.  Помимо этого, налог для самозанятых освобождает бизнесмена от уплаты обязательных взносов на пенсионное и медстрахование, отчётов и деклараций. 

 

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