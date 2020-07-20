ЗАМАНА - Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень

Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень

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20 июля, 2020. Понедельник 13:28
Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень

Организаторы благотворительной акции «Слава врачам» получают заявки на участие от врачей из разных стран мира, рассказал глава научно-оздоровительного комплекса «Журавли», профессор МГУ Магомед Магомедов.

Благотворительная акция «Слава врачам» выходит на мировой уровень
Общество

С желанием отдохнуть в комплексе "Журавли" звонят врачи из самых разных стран: США, Беларусь, Украина, Израиль, Австралия. Представители комплекса рады, что их акция стала так полезна медикам с самых разных уголков мира. Подробнее можно прочитать тут.

 

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