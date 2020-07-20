Поляна Кожухова находится недалеко от Царской поляны, где в 1871 году был проведен приём в честь приезда в Гуниб императора Александра II.
В горах Дагестана поляну назвали в честь Михаила Кожухова
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 13:25
Поляну рядом с селом Согратль Гунибского района РД назвали в честь журналиста и путешественника Михаила Кожухова, пишет "АиФ Дагестана".
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