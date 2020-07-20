Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 13:21
В городской Администрации Каспийска было проведено заседание с возможными резидентами нового индустриального парка на территории городского округа Каспийска ООО «УК ПромПарк «Дагдизель».
Собрание с возможными резидентами индустриального парка провел первый заместитель руководителя администрации Каспийска Загирбек Таибов. Подробнее можно прочитать тут.
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