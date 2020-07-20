ЗАМАНА - Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

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20 июля, 2020. Понедельник 13:21
Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы

В городской Администрации Каспийска было проведено заседание с возможными резидентами нового индустриального парка на территории городского округа Каспийска ООО «УК ПромПарк «Дагдизель».

Резиденты «Каспийск-ТОСЭР» готовы реализовать свои планы
Общество

Собрание с возможными резидентами индустриального парка провел первый заместитель руководителя администрации Каспийска Загирбек Таибов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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