В Кизлярском районе строится овоще-фруктохранилище на 4 тысячи тонн

Вчера, 19 июля, глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по постройке хранилища для плодов и фруктов в селе Речное Кизлярского района.

Как сообщил глава организации Мавлид Хайбулаев, хранилище будет состоять из 4-х основных камер по 700 тонн каждая, максимальная мощность объекта будет достигать 4 тысяч тонн фруктов и овощей. Хранилище начнет работу в октябре текущего года. Подробнее можно прочитать тут.