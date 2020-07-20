Как сообщил глава организации Мавлид Хайбулаев, хранилище будет состоять из 4-х основных камер по 700 тонн каждая, максимальная мощность объекта будет достигать 4 тысяч тонн фруктов и овощей. Хранилище начнет работу в октябре текущего года. Подробнее можно прочитать тут.
В Кизлярском районе строится овоще-фруктохранилище на 4 тысячи тонн
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 12:23
Вчера, 19 июля, глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по постройке хранилища для плодов и фруктов в селе Речное Кизлярского района.
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