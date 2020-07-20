Создание такого инновационного агроколледжа принесет множество плюсов для республики. Подробно об этом рассказал в своем докладе ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане планируется создать грантовый инновационный колледж «От агрокласса до университета»
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 12:17
На собрании, которое 18 июля провел премьер-министр Дагестана, была обсуждена концепция создания грантовых инновационных колледжей на базе аграрных вузов Минсельхоза России «От агрокласса до университета».
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