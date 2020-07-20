Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 01:00
Количество смертей от коронавируса на планете достигло 600 тысяч, пишет "Лента.ру".
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