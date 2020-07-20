В Дагестане стартовал второй поток бесплатной реабилитации для медиков

Автор Габи

В Республике Дагестан прошёл заезд второй группы медработников, которые боролись с коронавирусной инфекцией, для прохождения бесплатной реабилитации на берегу Каспийского моря.