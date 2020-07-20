У врачей, медсестёр, санитаров, работников скорой из различных городов и районов РД будет возможность в течение недели отдохнуть в комфортных условиях научно-оздоровительного комплекса «Журавли». Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
В Дагестане стартовал второй поток бесплатной реабилитации для медиков
- Автор Габи
- 20 июля, 2020. Понедельник 00:45
В Республике Дагестан прошёл заезд второй группы медработников, которые боролись с коронавирусной инфекцией, для прохождения бесплатной реабилитации на берегу Каспийского моря.
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