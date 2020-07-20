Дагестан поддержит 2 августа всероссийский полумарафон «ЗабегРФ»

В программу мероприятия входят забеги на дистанциях в 1,5 км, 5, 10 км и сам полумарафон. Участники последнего будут пробегать дистанцию от центральной площади Каспийска и финишируют на главной площади дагестанской столицы. Участвовать в мероприятии смогут как индивидуальные участники, так и команды. Следует отметить, что всероссийский забег проходит в стране в четвёртый раз. В Дагестане он состоится впервые.