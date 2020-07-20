ЗАМАНА - Дагестан поддержит 2 августа всероссийский полумарафон «ЗабегРФ»

Дагестан поддержит 2 августа всероссийский полумарафон «ЗабегРФ»

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20 июля, 2020. Понедельник 00:40
Дагестан поддержит 2 августа всероссийский полумарафон «ЗабегРФ»

Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проведут в регионе 2 августа, проинформировали в пресс-службе Министерства спорта РД.

Дагестан поддержит 2 августа всероссийский полумарафон «ЗабегРФ»
Общество

В программу мероприятия входят забеги на дистанциях в 1,5 км, 5, 10 км и сам полумарафон. Участники последнего будут пробегать дистанцию от центральной площади Каспийска и финишируют на главной площади дагестанской столицы.  Участвовать в мероприятии смогут как индивидуальные участники, так и команды.  Следует отметить, что всероссийский забег проходит в стране в четвёртый раз. В Дагестане он состоится впервые.

 

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