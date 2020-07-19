Как сообщают, новые случаи заражения выявлены в 84 субъектах России. Также за сутки зарегистрировано 95 смертей. За все время эпидемии в России от коронавируса умерли 12 342 человек.
В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 19 июля, 2020. Воскресенье 12:49
В РФ за прошедшие сутки обнаружено 6109 заражений коронавирусом, пишет "Лента.ру".
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