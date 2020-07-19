В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщают, новые случаи заражения выявлены в 84 субъектах России. Также за сутки зарегистрировано 95 смертей. За все время эпидемии в России от коронавируса умерли 12 342 человек.