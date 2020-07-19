ЗАМАНА - В управлении сельского хозяйства Акушинского района рассмотрели вопросы организации СПоКов

В управлении сельского хозяйства Акушинского района рассмотрели вопросы организации СПоКов

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19 июля, 2020. Воскресенье 12:28
В управлении сельского хозяйства Акушинского района рассмотрели вопросы организации СПоКов

Главой управления сельского хозяйства администрации района Даудгаджи Даудовым было проведено собрание по теме создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов и содействия продажи продукции фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств населения и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

В управлении сельского хозяйства Акушинского района рассмотрели вопросы организации СПоКов
Общество

В процессе заседания, в котором участвовали сотрудники управления сельского хозяйства района, было подчеркнуто, что целью создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов является предоставление услуг для личных подсобных хозяйств населения и регионов МСП в области сельскохозяйственного производства.

 

По результатам собрания было решено разработать план мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Акушинского района. 

 

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