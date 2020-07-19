Главой управления сельского хозяйства администрации района Даудгаджи Даудовым было проведено собрание по теме создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов и содействия продажи продукции фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств населения и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

В процессе заседания, в котором участвовали сотрудники управления сельского хозяйства района, было подчеркнуто, что целью создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов является предоставление услуг для личных подсобных хозяйств населения и регионов МСП в области сельскохозяйственного производства.

По результатам собрания было решено разработать план мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Акушинского района.