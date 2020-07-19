В Баршамае и Джибахни площадки для отдыха уже оснащены спортивными снарядами для физически активного досуга жителей. Есть и детская спортивная площадка. Будут установлены скамейки и другие объекты отдыха. В селе Чумли строится детская площадка. Сейчас идет процесс покраски ограждений.
В трех селах Кайтагского района близятся к завершению работы по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда»
- Автор Мадина
- 19 июля, 2020. Воскресенье 12:24
В селах Чумли, Баршамай, Джибахни почти закончен процесс по благоустройству в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».
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