В трех селах Кайтагского района близятся к завершению работы по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В селах Чумли, Баршамай, Джибахни почти закончен процесс по благоустройству в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

В Баршамае и Джибахни площадки для отдыха уже оснащены спортивными снарядами для физически активного досуга жителей. Есть и детская спортивная площадка. Будут установлены скамейки и другие объекты отдыха. В селе Чумли строится детская площадка. Сейчас идет процесс покраски ограждений.