ЗАМАНА - Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец

Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец

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19 июля, 2020. Воскресенье 03:26
Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец

У исследователей получилось найти окисляющие марганец бактерии, пишет информационно-новостной портал EVO-RUS.COM. Было выявлено 2 вида таких бактерий. У них есть гены белков. Эти бактерии могут создавать из суспензии карбоната марганца бляшки оксида марганца.

Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец
Общество

Ученые нашли оксид марганца на кухонной посуде, которая в течение определенного времени оставалась немытой в обычной раковине. При этом посуда была залита водой.

Данную посуду отправили в лабораторию, после чего поместили ее в нужный состав. Исследователи обнаружили, что марганец не окисляется на стерильных чашках. Кроме того, созданию оксидов мешали антибиотики и пастеризация. Скопление бактерий было замечено в бляшках маленьких размеров.

Ученые отметили, что несколько видов бактерий показали лишь коллективную “работу”. Исследователи считают, что за 2 года маленькая колония бактерий может произвести оксид в объеме, равному общемировому запасу марганца.

 

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