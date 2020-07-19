Ученые нашли оксид марганца на кухонной посуде, которая в течение определенного времени оставалась немытой в обычной раковине. При этом посуда была залита водой.
Данную посуду отправили в лабораторию, после чего поместили ее в нужный состав. Исследователи обнаружили, что марганец не окисляется на стерильных чашках. Кроме того, созданию оксидов мешали антибиотики и пастеризация. Скопление бактерий было замечено в бляшках маленьких размеров.
Ученые отметили, что несколько видов бактерий показали лишь коллективную “работу”. Исследователи считают, что за 2 года маленькая колония бактерий может произвести оксид в объеме, равному общемировому запасу марганца.