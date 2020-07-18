ЗАМАНА - Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю

Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю

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18 июля, 2020. Суббота 01:18
Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю

Отстыковка Crew Dragon компании бизнесмена Илона Маска SpaceX от Международной космической станции (МКС) произойдет 1 августа. Информация об этом была опубликована в Twitter руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймсом Брайденстайном.

Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю
Общество

Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкенном 2 августа. Уточняют, что точная дата может поменяться из-за погодных условиях.

 

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