Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкенном 2 августа. Уточняют, что точная дата может поменяться из-за погодных условиях.
Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю
- Автор Мадина
- 18 июля, 2020. Суббота 01:18
Отстыковка Crew Dragon компании бизнесмена Илона Маска SpaceX от Международной космической станции (МКС) произойдет 1 августа. Информация об этом была опубликована в Twitter руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймсом Брайденстайном.