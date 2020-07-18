Испытания, показавшие результативность противовирусного препарата, были проведены специалистами на лабораторных мышах. Мелкоклеточный рак легкого является самым частым злокачественным новообразованием легких, а также причиной большинства смертей от рака на всей планете. В новом исследовании ученые синтезировали наномицеллы противовирусного препарата, дабы проверить его результативность на грызунах. Подробнее можно прочитать тут.