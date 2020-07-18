ЗАМАНА - Обнаружен алгоритм снижения рака легких

Обнаружен алгоритм снижения рака легких

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18 июля, 2020. Суббота 01:11
Обнаружен алгоритм снижения рака легких

Группа исследователей из России изучали действие наномицелл противовирусного препарата против злокачественной опухоли легких, пишет "Русская планета".

Обнаружен алгоритм снижения рака легких
Общество

Испытания, показавшие результативность противовирусного препарата, были проведены специалистами на лабораторных мышах. Мелкоклеточный рак легкого является самым частым злокачественным новообразованием легких, а также причиной большинства смертей от рака на всей планете. В новом исследовании ученые синтезировали наномицеллы противовирусного препарата, дабы проверить его результативность на грызунах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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