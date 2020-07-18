Обнаружен алгоритм снижения рака легких
- Автор Мадина
- 18 июля, 2020. Суббота 01:11
Группа исследователей из России изучали действие наномицелл противовирусного препарата против злокачественной опухоли легких, пишет "Русская планета".
Испытания, показавшие результативность противовирусного препарата, были проведены специалистами на лабораторных мышах. Мелкоклеточный рак легкого является самым частым злокачественным новообразованием легких, а также причиной большинства смертей от рака на всей планете. В новом исследовании ученые синтезировали наномицеллы противовирусного препарата, дабы проверить его результативность на грызунах. Подробнее можно прочитать тут.