Созданный сверхтонкий зеркальный материал имеет атомы, которые находятся в специальном массиве оптической решетки. Итоги работы являются первыми экспериментальными наблюдениями за такими материалами.
В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире
- Автор Мадина
- 18 июля, 2020. Суббота 01:04
Немецкие ученые-физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкое зеркало на планете, которое состоит из нескольких сотен атомов. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.