ЗАМАНА - В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире

В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире

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18 июля, 2020. Суббота 01:04
В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире

Немецкие ученые-физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкое зеркало на планете, которое состоит из нескольких сотен атомов. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире
Общество

Созданный сверхтонкий зеркальный материал имеет атомы, которые находятся в специальном массиве оптической решетки. Итоги работы являются первыми экспериментальными наблюдениями за такими материалами.

 

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