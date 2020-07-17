Как он отметил, на данный момент почти две трети субъектов страны пребывают в фазе стабильного снижения случаев заражения коронавирусом.
В России заявили о снижении заболеваемости коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 21:37
Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал обстановку с эпидемией коронавируса в России, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Три человека в Дагестане погибли по вине пьяного водителя, уголовное дело направлено в суд
- Три человека в Дагестане погибли по вине пьяного водителя, уголовное дело направлено в суд
- Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот
- Дагестанские байкеры устроили праздник для детей-сирот
- Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана